IB放榜 多間名校狀元數大降

【本報訊】國際文憑大學預科課程（IBDP）昨放榜，本港多間名校IB狀元人數均大跌，近期每屆均獨攬數十名IB狀元的英基學校協會，轄下7間中學今年只有8名IB狀元，均較去年覆核前後的36人及43人大減，跌幅高達80%。至於直資傳統名校拔萃男書院，今年誕生3名取得45分滿分的狀元，同樣較去年減少。

英基跌幅達80%

拔萃男書院宣布，今年整體有62名考生，平均分達41分，按年微跌1分，3人取得45分滿分，成為IB狀元；5人考獲44分的「榜眼」，考獲43分的「探花」則有12人。其中一名男拔狀元郭舜泓坦言，疫情期間需要上網課，一開始並不習慣，以致經常不專心，需時慢慢適應，而自己亦有自修，最後才能考取好成績，打算在港升學讀醫。另一狀元蘇子弘則計劃留港讀法律，他說受疫情影響，去年要提早「放暑假」，故學習進度一度被打亂，惟有自己多加溫習。餘下一名狀元林煜正則透露將會到英國升學，修讀鋼琴演奏學士學位。