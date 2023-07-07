通過區會修例 議員認為改革遏止民粹

【本報訊】立法會昨日以88票贊成、0票棄權、0票反對通過《2023年區議會(修訂)條例草案》。區議會將由「間選、委任、直選」以「442」比例組成，議席共約470個，其中直選議席大削至約20%，僅88席，並改為雙議席單票制。議員發言均表示支持，認為改革並非民主倒退，反指區議會直選比例過高會出現民粹化，未來區議員的民意授權或高於英國國會議員。

對於有人批評修例是「民主大倒退」，議員田北辰表示，修例後區議會「民主元素係少咗」，但他認為民主元素非地方管治目標，重要的是令市民幸福，又相信沒有人願意生活在「高民主成分，低社會文明的地方」。議員葛珮帆亦反駁區議會議席非全部民選產生會影響代表性的說法，反而指區議會直選比例過高會出現民粹化。

指民意授權高於英國會議員 議員葉劉淑儀則斥「民主選舉」非常失敗，區議會成為奪取權力、兵家必爭之地，透過暴力狂潮，令很多「冇能力、冇誠信、冇品德，甚至係反中亂港」的人當選，當年當選的區議員「有被通緝、被檢控、有因欠債纍纍失蹤」。她又表示，區議會保留民選選舉，有助培養政治人才，而擴大選區後，區議會直選選區的選民人數多，未來區議員的民意授權，可等於甚至高於英國國會議員。

議員謝偉俊指明白草案有爭議性，或令市民感到不習慣，但卻必須撥亂反正，是沒辦法中必須行的一步。他提出未來區議員工作會面臨很多挑戰，擔心非地區直選背景的議員負責地區工作恐會流於指標化、表面化，希望其不要只是「交功課」，關注開了多少街站、寫了多少報告、做了多少服務，真正為民着想。謝又指，分區委員會、地區滅罪和防火委員會本身已經存在，區議會又設「三會」間選議席，加上直選和委任，當局還設立關愛隊，關注之間的協調。

官員：為政治鬧劇畫休止符 民政及青年事務局局長麥美娟表示，第6屆區議會被騎劫，淪為宣傳政治理念舞台，挑起事端、仇恨、助長黑暴，嚴重破壞社會和諧，她強調不容許這類人再進入區議會，批評這些政治投機分子、懶政怠政的區議員，平時對民生毫不在乎，但每次到選舉，炒作政治議題、製造矛盾、煽動對立，騙取選票謀求當選，故現在需要為政治鬧劇畫下「休止符」。她又澄清毋須退出關愛隊才可當選區議員，只需要看有否足夠時間兼顧工作。