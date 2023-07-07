劉偉聰：怕被視作鬼 故參加初選

劉偉聰

【本報訊】 47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的前深水埗區議員兼大律師劉偉聰首日出庭自辯。他沒另聘律師代表，「自爆」其實不支持五大訴求，又覺得初選其實含不民主成分，但考慮到不參加或會被視作「鬼」，最後決定參與。後來他發現自己的名字無故出現在「墨落無悔」聲明，但為免別人知道自己不支持五大訴求，故沒發聲明澄清，否則猶如選舉自殺。

不支持五大訴求 劉偉聰作供指，1995年成為大律師，2010至2012年曾任暫委裁判官。2020年2月，他在友人鼓勵下，開始考慮出選來屆立法會選舉。至2020年4月，上訴庭駁回2016年旺角衝突案的被告盧健民之上訴。在該案中，劉正是盧健民的代表大律師。劉指出，他認為現時非法集結及暴動罪的控罪過於籠統，上訴庭的決定增強了他出選的決心，他欲入立會提出修訂法例。

就着初選，劉偉聰指起初他不打算參與，因他認為初選有不民主成分，加上他自己取態較溫和，自言勝算較激進派低。不過，之後有友人向他說，如不參加初選，可能被批評不投入參選，甚至當他是「鬼」。他的想法因此有改變，最終決定參加。對於黃子悅Facebook上所貼的「墨落無悔」聲明中，列出了他的名字，劉強調他不同意聲明內容，也從沒簽署或授權他人簽署聲明，他至今仍不知道名字出現在貼文的原因。案件編號：HCCC 69/2022