郭榮鏗任建峰遭國安通緝 大律師公會律師會正調查

【本報訊】8名在海外港人因涉嫌違反《港區國安法》而被香港國安處通緝，包括本港執業大律師郭榮鏗及執業律師任建峰。大律師公會主席杜淦堃及律師會會長陳澤銘昨日分別發聲明，指嚴肅處理及調查有關事件。

指會按程序盡快處理 對於郭榮鏗涉案，杜發聲明指，確認收到一宗關於一名會員涉嫌違反國安法的投訴，公會不評論個別個案，會按程序從速嚴肅處理。他續稱，公會一直非常注重會員的專業操守，如有會員干犯刑事罪行，公會必定以有效、公平的調查及檢控機制嚴肅跟進。杜指出，大律師紀律審裁團的成員，由終審法院首席法官根據《法律執業者條例》第34條委任，當中包括獨立於公會執委會的資深大律師及大律師。

至於任建峰，陳澤銘聲明指出，留意到拘捕令中包括一名律師會會員，律師會已收到對該會員相關行為的投訴，指已根據《法律執業者條例》有關條文及《香港事務律師專業操守指引》所載的投訴及紀律機制，對有關指控展開調查。他續稱國安法下的罪行是嚴重的，因有人士被指干犯國安法，而上述事件受廣泛關注，因此在現行法規容許的情況下，律師會將按既定程序盡快處理。為公平起見，所有專業操守調查均保密，現階段不能披露任何詳情。

被懸紅100萬港元通緝的包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸及羅冠聰，分別身處英國、美國及澳洲，其中郭榮鏗在美國，任建峰則在澳洲。