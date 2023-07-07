涉支援海外通緝犯 前眾志成員機場落網

【本報訊】香港國家安全處昨再拘捕一名24歲男子，涉嫌違反《港區國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。據了解，被捕的為前香港眾志常委朱恩浩。國安處指，被捕人士與本周三就「懲罰Mee」網購平台支援竄逃海外人士的執法行動有關，即事件中暫有5人被捕。

朱恩浩昨日上午在香港國際機場落網，帶署扣查，據悉他擬乘飛機往台灣時落網。目前事件中有5人被捕，均為前香港眾志成員，周三落網的有前主席林朗彥、前成員廖偉濂、李啟靖和鍾展翹（26至28歲）。國安處指相關行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

初步調查顯示，被捕人士透過營運公司、「懲罰Mee」社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援被通緝身處海外的香港眾志創黨主席羅冠聰。被捕人亦多次透過相關社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，包括涉及煽動他人引起對中央及港府的憎恨、支持香港獨立的貼文。

社運釋囚所創團購平台結業 此外，由3名社運釋囚於去年9月創立、支援在囚人士的團購平台「荔記」，昨日宣布結業，並關閉Facebook社交平台專頁，Instagram則剩下創業及結業的貼文，指停止任何形式的社會支援活動。