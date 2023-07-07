圖書館監察館藏 填表舉報防違國安

本港公共圖書館早前有多本館藏因涉嫌觸犯「港區國安法」而遭下架。康樂及文化事務署推出全新的「收集圖書館館藏意見」渠道，讓市民就公共圖書館館藏內容提出意見，同時讓市民協助舉報意識不良的書籍，幫助監察國家安全，排除懷疑有危害國家安全意識的書籍。

市民若懷疑任何一間公共圖書館分館館藏的內容有任何意識不良，例如渲染暴力、色情等，又或者懷疑內容有機會違反香港法律及危害國家安全，例如提及有關煽動顛覆國家政權的內容，鼓吹港獨思想等，即可透過填寫康文署公共圖書館任何分館內或網站上的預設表格或電郵發表意見。若市民想使用書面方式提出意見，亦可前往18區內任何一間公共圖書館分館索取預印文本表格填寫遞交。

填寫表格時，市民需提供詳細的資料，將認為內容不合適的館藏資料填妥於表格內，包括館藏名稱、相關內容、頁數及文字段落等，以便館方跟進。而懷疑內容不合適的館藏將會先從館藏下架，並重新審視內容是否合適市民閱讀。

館方表示並不會回覆每項收集到的意見，而且會嚴格按照《個人資料（私隱）條例》處理從市民收集到的資料，市民所提交的資料只會供館方使用，並不會向第三方披露任何有關資料，確保提供意見市民資料的安全。

早前已下架黎智英著作蘋果舊報章 康文署自「港區國安法」實施後，於2020至2021年度接獲1,076宗投訴個案，並從2021年至今接獲44宗投訴個案，均為投訴公共圖書館館藏內容，及後館方將多本內容不合適的書籍從館藏下架。當中包括涉嫌違反港區國安法的壹傳媒黎智英之著作。

2021年6月24日，石塘咀公共圖書館「館長之選」書架上，被市民拍攝到擺放了10本黎智英著作的書籍後，康文署發稿表示會嚴謹和詳盡調查事件。兩日後，公共圖書館內黎智英著作，所有《蘋果日報》舊報章及《壹週刊》亦已下架。

康文署署長劉明光曾稱，公共圖書館一些明顯違反「港區國安法」的藏書，已經全部處理完成，但不時會收到市民投訴某些書籍涉嫌違反「港區國安法」，但他並沒透露下架書籍數目。