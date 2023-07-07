醫健：職場健康：防中暑有辦法 遮蔭防曬減少熱力吸收

踏入「小暑」，意味氣溫將愈來愈熱。在戶外或沒有空調的室內環境工作的僱員，有較高中暑風險。僱主應預先評估僱員工作時的中暑風險因素，並採取控制措施，包括重新編排工作時段、設置遮蔭上蓋、提供通風及散熱設備、用工具協助工作、減輕工作速率或負重等減少體力勞動、提供清涼飲用水並提醒員工適時補充水分，和安排員工休息，例如每工作兩小時安排有10至15分鐘休息，並在工作暑熱警告生效時，按工作環境、已提供的防暑措施和勞動量等再調整休息時間，以減低僱員中暑的風險。詳情可以參考勞工處《預防工作時中暑指引》或者上專題網頁NoHeatStress.com。

戶外露天工作 可用太陽傘 從事戶外露天工作的工友（例如建造、清潔、園藝等行業）要特別注意受陽光直接照射而吸收的熱輻射。僱主要為長時間從事戶外工作的員工設置上蓋或遮擋陽光的遮蔽處。如不可行或當需於臨時工作地點進行戶外露天工作時，可考慮使用太陽傘。

在安排工作時間方面，僱主應盡量把戶外工作安排在日間較涼的時段（如在上午10時前或在下午4時後）進行，或透過編更或其他方式，安排僱員交替在較熱和較清涼的環境下工作，以避免員工長時間暴露於炎熱環境中，同時亦可減少對工作進度的影響。此外，僱主亦應為僱員提供合適的防曬裝備，如闊邊帽、配有頸擋的安全帽、冰巾及防曬手袖等，以阻隔陽光及減低從環境中吸收熱輻射。

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職業安全健康局

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