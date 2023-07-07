港大研發 微米級仿脊椎結構 助針對性藥物傳遞

【本報訊】在自然界中常見結構都是由軟組織和硬組織結合而成，這些結構具有不同的機械特性和功能，人類脊椎正是一個例子。以此作為靈感，香港大學研究團隊以推動仿生微米材料的發展為前提下，開發了一種名為MicroSpine的微米級仿脊椎結構，其靈活變形的特性可用作開發微型驅動器等。此技術通過膠體組裝實現，其中納米和微米粒子能自發地組織成有序的模式，能夠執行在微米級的複雜任務，如針對性的藥物傳遞和局部感測等。研究成果已在科學期刊科學進步上發表。