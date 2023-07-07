港大研發 微米級仿脊椎結構 助針對性藥物傳遞
【本報訊】在自然界中常見結構都是由軟組織和硬組織結合而成，這些結構具有不同的機械特性和功能，人類脊椎正是一個例子。以此作為靈感，香港大學研究團隊以推動仿生微米材料的發展為前提下，開發了一種名為MicroSpine的微米級仿脊椎結構，其靈活變形的特性可用作開發微型驅動器等。此技術通過膠體組裝實現，其中納米和微米粒子能自發地組織成有序的模式，能夠執行在微米級的複雜任務，如針對性的藥物傳遞和局部感測等。研究成果已在科學期刊科學進步上發表。
膠體組裝 成超級結構
由港大化學系王宇峰博士領導的研究團隊採用了「膠體組裝」方法，膠體是一種微小粒子，可通過相互作用來自發組裝成有序的超級結構。膠體組裝對於製造微米結構具有優勢，可準確地製造精細的微米結構，提高產量。港大化學系博士研究生呂登萍指，當MicroSpine受熱或受冷時，線性鏈的柔軟部分便會相應膨脹或收縮，其形態因而可逆向轉換。
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