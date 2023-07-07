發夢期夢遊 柏金遜病先兆

【本報訊】柏金遜病是全球第二常見的腦神經系統退化疾病，香港中文大學醫學院表示，「發夢期夢遊」為柏金遜病先兆期常見的病徵，患者及其直系親屬會出現與柏金遜病患者類似的腸道微生態失衡，他們腸道內促進健康的細菌減少，促進炎症和破壞腸道屏障功能的細菌增多。

中大精神科學系客座助理教授劉亞平說，「發夢期夢遊」最常見為男性長者，有可能作出與夢境一致的動作和言語。學系於2019年進行全球首個「發夢期夢遊」家庭研究，證實與「發夢期夢遊」病人有直接血緣關係的親屬出現「發夢期夢遊」、柏金遜病和其他腦退化病的機會是一般人的3至6倍。

調整腸道微生物助治療 中大精神科學系主任榮潤國稱，若通過調整腸道微生物的方法，例如益生菌，有機會可及早干預、預防或治療柏金遜及其他腦退化疾病。如果有類似「發夢期夢遊」的症狀，應盡快諮詢家庭醫生，也應拿走有潛在受傷的風險，如床邊的尖銳物品。

預防柏金遜方面，若確診「發夢期夢遊」後，應保持良好腸道健康、良好飲食習慣、良好情緒、定期運動和充足睡眠和積極治療便秘。