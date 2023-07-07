癌患心肺運動檢測 評估手術風險減併發

病人做手術前有一系列事情需要準備，若身體狀況不許可，或有機會無法接受手術。新界西醫院聯網於2019年成立術前心肺預健醫療團隊，集合麻醉科、內科及康復科、外科、物理治療、職業治療及營養學等醫護人員，在病人疑似癌症階段就開始為病人提供術前個人化風險評估，透過及早的心肺預健，配合藥物治療、體格和呼吸訓練等，改善病人身體狀況。待病人確診後，便可以較理想接受手術，大減術後出現併發症，需要入住深切治療部的機會，更可加快康復進度。

綜合分析 新界西聯網首推 新界西聯網為首個聯網提供術前心肺運動檢測，該聯網麻醉科及手術室服務部顧問醫生林嘉雯說，病人罹患癌症後，治療爭分奪秒，「有時限性去決定是否做手術、甚麼時候做手術」，因手術是最徹底的治療方法，惟若高風險患者，例如重症或長者，術後或會出現併發症，例如肺炎、中風等。

屯門醫院內科及老人科顧問醫生朱振國亦稱，由於以往未有術前心肺運動檢測，只能為患者「逐個器官單一檢查」，其後要綜合分析，由於無客觀指標，手術存在變數。若醫生判斷手術風險大於益處，即使做手術是最理想的治療方法，醫生也因擔心風險太高而卻步，「好可能最後只能透過藥物、電療及化療等紓緩治療，代替手術。」

由2019年起，屯門醫院提供術前心肺運動檢測服務，病人在接受手術前，麻醉科醫生評估病人是否適合做手術，病人一般會接受如6分鐘步行測試等檢查，判斷其心肺功能是否足夠應付手術。林嘉雯指患者經評估後，大致可分為4類人士，包括身體情況良好，可直接安排接受手術；「身體少少不好」，經短時間訓練可接受手術；需醫生介入，及透過藥物調校，協助改善身體情況；嚴重者則需住院，在醫療監察下盡量爭取提升體能。

制訂運動計劃 降病人風險 團隊會按病人的心跳及強度指標制訂運動計劃，令高風險病人變成「可接受的風險」再做手術；一個療程為3周，曾有患者需接受4個療程，即3個月後方接受手術。

林嘉雯透露，由服務開展至今年6月，團隊已為逾700人提供術前評估，大部分為逾70歲、有重症紀錄、腫瘤科病人。七成患者評估後，經適度家居訓練及跟進後，可接受手術，另有三成患者評估後不達標，須接受術前預健後再進行手術，當中門診及住院服務各佔一半。

不過，有10人屬於早已知無能力承受高風險手術，其中4人經過兩至三周體能訓練後，仍未能接受手術，需以其他治療方案代替。

一名肺癌患者，本身患有嚴重肺氣腫，出現氣促，體能亦見差，一般正常情況下6分鐘步行可完成逾400米測試，惟該名患者於術前評估僅能完成200米，被評定肺部切除手術風險極高。團隊其後在4星期內調校藥物，加密體能訓練，包括每天進行一至兩小時帶氧運動以及呼吸訓練，患者體能明顯得以改善，並順利完成手術。記者洪芷晴