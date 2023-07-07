屢不遵從工廈清拆令 兩業主共罰款逾22萬

【本報訊】兩名業主由於一直不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上周於九龍城裁判法院被定罪及各被判罰款逾11萬元。兩宗個案涉及新蒲崗四美街一幢工業大廈兩個處所天台上搭建的違例搭建物，面積分別為640平方米及500平方米。有關僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令。

早於2015年已被檢控 由於該兩名業主沒有履行清拆令，已先後於2015年及2018年遭屋宇署檢控，並被法庭定罪及罰款，於2015年各被罰款逾5萬元，於2018年再各被罰款逾9萬元。由於業主仍繼續不履行清拆令，屋宇署遂提出第3次檢控。該兩名業主於6月28日在九龍城裁判法院再次被定罪，並各被罰款112,050元。

屋宇署發言人說，僭建物可導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款兩萬元。