法團業主力不從心 驗樓報告一拖8年

【本報訊】對於旺角寶安大廈一再有石屎從天而降，揭發屋宇署已發出強制驗樓仍延誤8年才回覆，至今更未完成維修工程。有協助業主的議員稱，法團業主年紀大，力不從心，未能經常開會討論事宜；惟亦有議員認同政府安排由承辦商代辦工程，完成再向業主收費，加強維修工作進度。

有業主不配合夾錢維修 議員梁文廣表示，早前接觸到肇事大廈的業主立案法團代表，他們並非刻意拖延驗樓，而是力不從心，法團委員普遍年紀較大，其他業主亦不積極配合，令「夾錢」維修有困難，加上受疫情影響，業主未能開會商討，導致收到驗樓令後8年才交出驗樓報告。

惟測量師學會建築政策小組主席及建築測量組前主席何鉅業表示，收到強制驗樓通知8年後才交驗樓報告，情況不理想，當局應加強檢控未按時維修的業主。

而議員謝偉銓及鄭泳舜均認同屋宇署建議，謝指屋宇署在周日大廈首次有批盪剝落時，無發現其他風險是睇漏眼。不少業主因各種原因或意識低，拖延驗樓工程，他認為政府應介入，由承辦商代辦工程，再向業主收費。鄭則對屋宇署在事件表現表示失望，無人受傷是「好彩」，他關注有不少大廈業主仍未遵守維修令，如大廈樓齡超過50年並有即時風險，應由政府承辦商代辦工程。