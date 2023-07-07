7000廈強制驗樓 逾半未完成

移除肇事地點鬆脫物唔徹底 屋宇署認責 旺角寶安大廈有單位接連有批盪剝落墮下，嚴重影響鄰近的行人及駕駛者的安全。屋宇署指肇事單位是早前有簷篷墮下的單位，政府承建商已在大廈面向行人路方向，搭起棚架以保障行人安全，並會全面檢視其他單位的違例僭建物，將鬆脫部分移除。署方續指，目前已向全港7,000多幢大廈發出強制驗樓通知，有近六成仍然未完成驗樓或正進行相關工程，署方稱會留意大廈執行安排驗樓的進度，並將作出風險跟進，不排除安排政府承建商代辦工程，再向業主收取款項。

對於旺角寶安大廈再有批盪剝落墮下，屋宇署署長余寶美解釋稱，涉事位置早前有簷篷下墜位置的單位之上，兩者可能有連接位，該署人員早前檢視肇事單位有即時危險的鬆脫物時，由消防協助乘坐雲梯到接近外牆位置檢查，並即時將鬆脫位置移除，不排除批盪有微細裂縫但未能察覺到，可能要再近距離才能看到。她續稱，由於當日及至晚上才完成工作，檢查人士可能無察覺到單位簷篷的連接位置有批盪鬆脫，形容情況較少見，表示事件對前線人員來說是「經一事長一智」。

僅2000多幢參與樓宇更新 余又稱，已向7,000多幢大廈發出強制驗樓通知，而根據統計數字顯示，直至5月底有4,000多幢仍未完成驗樓程序，惟指大部分都在進行工程中，另有2,000多幢已參與樓宇更新大行動。余稱，署方會檢視名單，包括相關樓宇的樓齡及近期有無收到舉報紀錄，進行風險評估後，再採取措施跟進，包括提醒業主或發出警告信，為加快維持進程署方稱不排除會安排政府承建商代辦工程，之後再向業主收取款項。

至於將軍澳日出康城單位早前因拆除部分主力牆，而被勅令要求在本月底前還原。余寶美指單位的補救工程正在進行，部分涉及單位外及大廈公用地方，已獲大廈管理處批准開工，預計可在本月底完成；署方在收到證明書後會再檢視，又指署方有跟進網上裝修片段有無單位違規，但暫時未有發現。

石屎冧完再冧，屋宇署被質疑「睇漏眼」。 屋宇署向全港7,000多幢大廈發出強制驗樓通知。 余寶美