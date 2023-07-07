國際大刀會污名 罪案較同期急升

【本報訊】近期本港治安問題令人關注，翻查資料，今年首5個月共有35,863宗罪案，較去年同期增加41%，其中暴力罪案有3,872宗，較去年同期增加598宗。近年時常發生持刀傷人案或劫案等，不少案件甚為血腥恐怖，社會有聲音直指本港淪為「國際大刀會」，形象「插水」。雖則港府稱傷人案及持刀傷人案的數字按年下跌，但有議員日前直指政府提供數據與市民感覺存落差。

暴力罪案添近兩成 暴力罪案方面，今年首5個月有3,872宗，增加18.3%，其中「傷人及嚴重毆打」有1,495宗，上升168宗，兇殺案則有11宗，減少兩宗。本港暴力案件無日無之，其中鑽石山荷里活廣場兩死兇殺案讓人記憶猶新，有關情況更在國際排名上可反映到，本港在「全球繁榮指數（安全與保安）」的排名，由2020年的第6名下跌至2023年的第16名。

有議員早前在立法會直指市民對人身安全感到擔憂，形容「市民最擔心無差別被斬」，惟政府卻說因近日發生數宗嚴重暴力案，才令市民感到關注，又指首5個月整體罪案數字大升，是因為詐騙案上升。而今年首5個月有64宗持刀傷人案，較去年同期的85宗，下跌約兩成半；傷人案有237宗，去年同期則有253宗。至於排名下跌，政府回應指不同指數的考慮可能不盡相同，有部分政治考慮較重，死撐指罪案率才是反映安全的指標。