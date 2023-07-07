珠寶店劫案頻頻 南亞幫次次有份

【本報訊】南亞兵團及假難民賊性難改，不時針對鬧市的珠寶店、錶行等店舖伺機劫財掠貨，為本港治安埋下計時炸彈。最近一宗發生於今年5月14日，有3名悍匪闖入屯門啟發徑一間珠寶鐘錶行，當中有人手持利刀指嚇店員，同黨則揮錘扑爆飾櫃，在不足3分鐘內掠去總值約1,500萬元的名錶，繼而魚貫登乘接應的車輛逃去。據悉，案中悍匪手法純熟，有指他們疑是膽正命平的南亞兵團，惟至今匪徒仍逍遙法外。

扮地盤工 擸千萬元名錶 此外，今年3月25日，4名南亞大漢身穿印有「安全至上」字樣的橙黃色反光衣，喬裝成地盤工人，持刀闖入尖沙咀彌敦道一購物商場的一間錶行，劫走總值約1,078萬元的名錶及約3.7萬元現金之餘，更掠去一部屬於店員的手機，結果因被手機定位洩露行蹤。執法部門其後循線追查，結果拘捕4名懷疑涉案人士，相信案中仍有漏網之魚。

另外，去年10月10日，兩名南亞匪扮大豪客，在尖沙咀廣東道一間珠寶店內揀選「心頭好」，期間職員取出一條約值2,000萬元的翡翠頸鏈供他們鑑賞後，有人隨即原形畢露，用刀指嚇店員劫走頸鏈，然後登上一輛掛上假車牌的私家車逃去。案發至今共有5人落網，當中包括巴基斯坦籍假難民。