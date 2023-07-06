賴天賴地賴暴雨 石屎再冧變常聞

本報一向關心社會關心市民，呢，尋日功夫茶先指出舊樓失修如炸彈，批評官僚清拆監管唔上心，未能解民之憂，一味歎慢板！結果周日旺角道寶安大廈天降簷篷石屎單嘢又再重演，尋日晨早約8點41分，兩幅約A4紙張大小嘅石屎，又如子彈流星雨四散墜落馬路行人道上。阿哥，從十多層樓急墜下，講真，戴咗頭盔都冇運行！近9點又係返工時候，呢度平時都車多人多，今趟又係十分之好彩，冇擊中途人！

各位，石屎冧完可以再冧！依家4日內冧第二次，新聞變常聞，讀者熟口熟面，都唔覺得一回乜嘢事喇！家常便飯，冧石屎吖？當食生菜咯！好出奇咩？由回歸至今，冧石屎冧樹都唔知發生過幾多鑊，就好似見到老鼠咁親切，早已經唔係乜新聞啦！

呢嗱！正如有附近居民指出，事發一帶行人熙來攘往，過去發生過多次高空墮物事件，形容情況相當危險。政府應該都感到「事態嚴重」，嗰頭話清除晒啲僭建物，呢頭又嚟冧石屎！事發後唔少人報案，於是當局派員封鎖現場一帶調查，相關部門更出動航拍機協助，拍攝「風燭殘年」舊廈外牆情況搜證。迨至下午約4點，屋宇署人員終於到旺角道天橋及大廈附近後巷視察。阿哥！若然周日發生冧簷篷石屎就咁樣做，功夫茶相信尋日再冧石屎嘅機會好微！

本報早以「鬧市殺人危機 天降石屎點避」揭示行人每日提心吊膽恐飛來橫禍！嗱嗱嗱！發展局局長尋日指政府高度關注事件，會要求屋宇署署長喺尋日就大廈情況、防禦措施向公眾交代。佢又話會要求屋宇署檢視有幾多樓宇有類似情況，會加快檢視，又話政府會考慮先介入維修，再向有關業主立案法團追收款項。

各位，即係官老爺若然唔係歎慢板，事關人命，政府其實係可以先做嘢！針對政府何時會帶頭維修，港產官僚就大耍太極，話會先由屋宇署檢視並整理有關數字和時間表。被問到屋宇署有否錯誤判斷有關大廈情況，官僚指唔先下定論，之但係要視乎客觀情況，譬如天氣等因素。民間揶揄啲懶人好食懶飛，就話佢屙屎唔出賴地硬！依家官僚就賴天賴地賴天氣！冷縮熱脹吖嘛，冧石屎豈可預料？

唉！至弊天氣唔係酷熱，就係雷暴警告！咁，即係成日都可以賴天氣？一如復常經濟唔掂就賴疫情，好似全世界淨係得香港特別受影響！依家做小市民嘅，都真係避無可避，公院冧天花、冧手術燈又係閒過立秋，天降石屎變常聞！喂，入公院做手術驚被手術燈壓死多過庸醫開錯刀，行行吓街又恐「流星飛彈」，行快啲啦喂！唔怪之得咁多人趕住移民啦！走得快好世界，生命冇take two！唔走博乜春喎，中「頭」獎？