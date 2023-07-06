笑看天下：從拒食日本蛋開始

日本政府預計今年夏季將福島核污水排入海洋，呢單嘢備受國際關注，累積逾130萬噸嘅核污水，要排長達30年，如果話對海洋生物唔會造成影響，對食物安全冇威脅，大家信唔信？如果對呢啲核污水經處理後咁有信心，日本應該將佢排放喺自己國土上，而唔係排放公海！國際原子能機構（IAEA）總幹事對日本核污水排海計劃發表評估報告，指福島核污水排放計劃符合國際安全標準，對人類和環境嘅放射性影響可以忽略不計。阿哥，即係全面為日本核污水傾倒入大海開綠燈！

正如中國外交部批評，報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家嘅意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可，中方對機構倉促出台報告表示遺憾。30年排放以百萬噸計核污水，外交部批評係將太平洋當作下水道，中方再次敦促日方停止核污水排海計劃，如果日方一意孤行，必須承擔一切後果。

看來，日本排核污水如此「理曲氣壯」，一來有IAEA為佢全力護航，二來有美國一大早為其縱容撐腰；喺咁嘅環境下，日本又點會忽然「回頭是岸」吖？再講，日本鄰國南韓，民間反對聲音雖然火熱，但官方一早已使出「屈辱外交」，官方對日本一味討好，該國國務調整室第一次長朴購然已認同「核污水處理排海係最現實嘅處理方法」，哈日成咁，自然更增加日本一意孤行嘅氣燄！

本港係日本海產食品最大出口地區，港府就話正審視有關報告，揚言採取一切所需措施，包括收緊日本高風險縣份水產品進口管制，以保障本港食物安全和市民健康。老朽對官僚經常聲大大冇貨賣已失去信心，今後都係自求多福，已開始抵制日本食品，先唔再買日本雞蛋，而暫時亦唔會去日本旅行。