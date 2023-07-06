冰鑑春秋：侯友宜的重大失誤

民調持續低迷的國民黨侯友宜，在外有強敵、內有挺郭台銘派虎視眈眈的情況下，終於決定奮力一搏，在名嘴趙少康的節目中破釜沉舟對兩岸、軍事、能源、新聞自由與治安等議題直球對決，特別是說出了支持九二共識與反對延長兵役，頗有令人耳目一新之感。

然而就在同一個專訪中，趙少康明明不斷做球給侯友宜，讓他可順勢向韓國瑜喊話致歉，藉此拉攏韓粉，但侯卻不倫不類地說，每個人在選舉過程中都要扛起大任，需要大家幫忙、團結一致，他那年也知道韓國瑜選得很辛苦，如果過程成功，都很喜悅，如果失敗，都要自我省思，他也會檢討有沒有盡到力量，沒有的話也要反省。變成要韓國瑜自己去檢討，畫虎不成反類犬，反倒得罪了韓國瑜與他的支持者。

而原本宣示上任後就恢復4個月兵役的話題，雖然在網絡上正反意見都有，但從討論批評的熱烈程度，就可以明顯觀察出，許多年輕人確實會被這樣的改變打動。畢竟在美國的操弄下，兩岸愈來愈趨於戰爭邊緣，能夠遠離戰爭，還是多數人的選擇。這對原本年輕人支持度極低的侯友宜絕對是個幫助。沒想到不到24小時，侯便趕忙解釋外界誤解了他的意思，他是說未來兩岸局勢緩和後，才會恢復4個月兵役，他並不反對現行的一年兵役。這種擺明怕了美國爸爸的退縮舉動，恐怕又要讓侯友宜大失血一波。

韓家軍的力量侯友宜不要，郭台銘立刻搶佔，一天連幫6位國民黨高雄立委參選人站台，這6人都跟韓國瑜有淵源。而侯友宜出爾反爾的縮短兵役宣示，比沒提還糟，令他成為年輕人輕蔑訕笑的對象。想參選卻畏首畏尾，只能說犯下重大失誤的侯友宜，離勝選已愈來愈遠。