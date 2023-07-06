自成一家：法國騷亂對香港的啟示

法國一名非裔少年被警方擊斃觸發的全國騷亂，踏入本周似乎有平息迹象，各地的暴力事件明顯減少。從港人的角度來看，這場騷亂和4年前香港發生的反修例風波有不少相似之處。

一是抗議者多是年輕人。據法國政府統計，在被逮捕的人當中，約三分之一是年輕人，最小的不過13歲，而2019年反修例風波最年輕被捕者只有11歲，難怪法國總統馬克龍宛如當年的林鄭，不斷呼籲家長阻止孩子參與暴動。二是抗爭手法類似。從電視畫面所見，抗議人士在法國各大城市街頭縱火，又向到場的警察投擲石頭和汽油彈，攻擊公共建築物及店舖。而網絡在這方面又發揮了推波助瀾的角色，許多人利用社交平台煽動暴力及鼓勵民眾上街，簡直是反修例風波的翻版。

以上特點正好折射出近年全球各國普遍面臨的問題。首先，當今年輕人相較上一代人接受過更好的教育，本應擁有更好的發展空間，但在資本主義體制下卻逐漸成為社會中最不穩定的群體，職場發展空間小，很容易因一些小事就上街抗爭。其次，隨着全球化的發展，互聯網高度滲透進人們的日常生活，一些有怨氣的年輕人在新興媒體的刺激下，往往不假思索就會有激進行為，然後在網絡上滾雪球式傳播到其他地區。法國騷亂潮最近就蔓延至周邊國家，瑞士和比利時也發生類似情況。

近些年全球發達國家和地區的社會階層已嚴重固化，財富大多集中在老一輩手中，年輕人明顯處於劣勢，成為潛在的社會「炸彈」。特區政府應該從法國騷亂吸取教訓，反思如何制訂更好的青年政策，防止再次出現類似2019年的風波。