筆下風雲：中國反制 只是開始

就在美國財長耶倫訪華之際，中國冷不防使出一下殺着，宣布下月1日開始，對鎵和鍺的出口實施出口許可制度，以便維護國家的安全和利益。這不僅替耶倫此行「贈興」，更是中國反制美國晶片戰的強力手段，而且這僅是第一步，未來還有大把牌可打。無獨有偶，就在中國「稀土管制令」公布前夕，荷蘭宣布推出新半導體限制措施，部分先進半導體製造設備商出口須事先申請許可，包括DUV光刻機等特定技術，9月1日生效。顯而易見，荷蘭此舉是應美國要求去做，中國駐荷蘭使館便批評，這種行為損害全球產業鏈、供應鏈穩定，也是對出口管制措施的濫用。

你做初一，我做十五。既然美國趕盡殺絕，中國亦沒理由坐以待斃，過去一直不使出的殺着，現在被迫派上用場。鎵和鍺對於製造國防用的複雜電子晶片、5G電話以及太陽能電池板等，都是至關重要的金屬物料。目前中國是全球稀土最大供應國，美國近年千方百計降低對中國稀土的依賴，但僅是鎵，美國便100%靠進口，中國比重佔超過一半。一旦中國全面禁止向美國輸出鎵，這逾半份額能找哪個國家填補？

即使美國自己生產，然而這方面的工業荒廢已久，要急起直追，並非一朝一夕能夠成事；向別國引入並非不可，但是數量過於龐大，價格必然急升，美國顯然無法笑到最後。

歐洲方面，目前對中國此一禁令是故作鎮定，認為中國只是在出口前需經過審查和批准，並非封殺某一國家或企業。但正如前述，這項反制措施只是開始，若美國及其盟友繼續對中國科技發展進行極限封殺，中國將反制措施升級誰曰不宜？耶倫訪華以為手握「晶片戰」等籌碼，足以壓倒中國，殊不知好戲還在後頭。