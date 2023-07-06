強詞有理：剩勇追窮寇

出來行，遲早要還。國安處懸紅通緝8名涉嫌違反國安法的外逃人士，有人也許認為作用不大，姿勢多於實際。其實不然，違法必究是執法部門的責任，既然有人涉嫌違反國安法，國安處自然必須採取行動，否則就是失職。正如港府指出，有關通緝是履行責任、維護國家安全應當和有效的做法，將用盡一切合法手段，終身追究相關人士，無論他們走到天涯海角，均會被追捕，他們將每日擔心被捕，惶恐度日。

沒錯，不管懸紅通緝能不能成功將嫌犯緝拿歸案，起碼可以令他們感到壓力，惶惶不可終日。表面上這班人竄逃海外，自恃有洋人庇護，反中亂港更加肆無忌憚，實際上這種喪家犬的滋味一點也不好受，他們背祖忘宗，賣港求榮，充當西方反華打手，注定沒有好下場。不少外逃人士吐苦水，指海外生活逼人，走投無路，可見他們的日子並不好過。最重要的是，過去這些人可以在網上妖言惑眾，煽動無知黃絲支援和資助，現在遭受通緝，所有在港資產被凍結，犯罪得益和資金來源被切斷，恐怕再也無法做寄生蟲。

西方國家當然又要說三道四，除了批評港府通緝8人，還要求廢除《港區國安法》。其實西方國家大多有國安法，而且都具有域外效力，例如美國的相關法律就比香港嚴厲得多，經常進行長臂管轄，甚至跨境抓捕外國人。為何香港就不能有國安法？就不能通緝嫌犯？

只要看看最近法國的騷亂，就知道西方的雙重標準何其荒謬。這場因為一名非裔少年被法國警察近距離射殺而引發的騷亂，從一開始就被定性為暴動，西方媒體齊聲指摘暴徒。反觀香港2019年爆發的反修例黑暴，卻被美國政客形容為「美麗風景線」，參與者被形容為「民主鬥士」。其實法國騷亂的暴力程度和破壞力遠遠不及香港黑暴，起碼法國沒有發生渠蓋砸人和火燒活人的冷血場面，但西方政客和媒體對兩者的定性恰恰相反，這不是雙重標準又是甚麼？

無論如何，多行不義必自斃，這是千古不變的定律。國安處懸紅通緝8人，只是追捕行動的開始，任何人勾結外部勢力，危害國家安全，不管逃到天涯海角，一個也不能放過。毛澤東說：「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。」對這班竄逃海外卻還在興風作浪的「窮寇」，絕對不能仁慈。