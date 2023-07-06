政情：集氣撐港隊 議員齊集立法會

再過兩個半月，杭州亞運會就開始啦！一眾議員話要幫港隊運動員「集氣」，尋日邀請兩位前港隊運動員黃金寶、李嘉維到立法會。本身係空手道運動員李嘉維，話運動會就去得多，立法會就第一次嚟，有啲緊張咁話，但佢都多謝香港市民嘅打氣支持，相信會有好強動力咁話。

黃金寶對攞獎有信心 有「亞洲車神」之譽嘅黃金寶，話希望大家可以多啲參與亞運會競賽、賽事，仲話「獎牌一定有，顏色唔知道」，不過如果獲得大家嘅支持鼓勵，相信獎牌嘅顏色就會同「堅仔」一樣喎。

咁「堅仔」咩嚟㗎？原來係一隻黃色嘅獅子，係一位知專設計學院同學嘅作品，而獅子就係代表「獅子山精神」。立法會主席梁君彥都話，今次係「集氣」，希望香港運動員愈來愈「堅」，屢創佳績，全力以赴，為港爭光咁話，今次香港仲派出860名運動員，參加劍擊、游泳、武術、划艇、羽毛球等賽事添！

至於目前懸空嘅體育專員，人選方面會傾向揀公務員，定係退役運動員？文化體育及旅遊局局長楊潤雄話會綜合考慮，人選須具相當體育行政經驗，冀可帶領香港體育界政策向前發展，所以「好難話邊類人」。