政情：暑熱指引無所適從 當局齋叫勞資溝通

勞工處喺5月15日推出嘅《預防工作時中暑指引》以及工作暑熱警告，目的係減低酷熱下從事體力勞動而中暑嘅風險，然而實際執行有困難。尋日有議員喺立法會大會提出質詢，指暑熱警告反覆懸掛令僱主同僱員皆感無所適從，批評《指引》易造成混亂。當局就回應話，若已採取適當措施以減低員工中暑風險，可適量咁縮減《指引》所建議嘅休息時間。換言之，僱主同僱員可協商暑熱警告下嘅工作安排。

議員謝偉銓指上月2日，勞工處根據《預防工作時中暑指引》，3度發出工作暑熱警告，因警告由取消至重新發出分別只相隔10分鐘同20分鐘，有僱主同僱員，感到無所適從。謝又指有建造業界人士反映《指引》所載建議，與當局喺諮詢期間提出嘅建議有好大出入，佢詢問當局會否檢討《指引》實施後出現嘅問題以及各界意見，包括與業界探討以其他方案替代間歇性停工嘅安排。

有遮蔭散熱 可減休息時間 勞工及福利局局長孫玉菡表示，《指引》嘅目的主要係提醒僱主同僱員，免受熱壓力危害而採取可行嘅預防措施。一般而言，熱壓力係受到工作環境、性質同員工個人健康等多方因素嘅影響。而政府就鼓勵僱主參照《指引》，及早為僱員制訂防止中暑嘅措施，包括適當嘅休息安排。而休息就係等身體降溫，係預防中暑嘅其中一個方法。若僱主採取其他適當防暑措施，如工作位置設有遮蔭措施、提供加強散熱設備，可適當減少休息時間。孫又指暑熱警告發出後，至少會維持一小時；而《指引》所建議嘅工作及休息安排，亦以一小時為基礎。其實當警告取消後，技術上係有可能因氣溫再度上升，短時間內重發暑熱警告嘅情況，但佢強調即使短時間內重發警告，亦唔會影響警告生效時，每小時實施防暑措施嘅可行性。

議員廖長江就關注到，間歇性停工會否影響日薪制出糧嘅工人。孫回應話《指引》只係一般性，歡迎僱主同僱員之間另行協商，可制訂符合自己需要嘅特定指引。議員劉國勳詢問增設如風扇等相關措施，可以扣除幾多休息時間？孫回覆指每一項措施可以減少15分鐘，如有好嘅遮蔭、風扇，則總共可以減少30分鐘。

謝偉銓 孫玉菡