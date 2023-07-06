醫健：老有所醫：子宮頸癌淺談

子宮頸位於子宮體和陰道之間。女性開始性生活後，就有機會感染到人類乳頭瘤病毒，即是HPV病毒，從而導致子宮頸癌。目前可以透過核酸檢測，比較準確地檢查到HPV病毒。在本港常見的HPV病毒有接近三十種，其中有十四種是高致癌性，而HPV16和18是最容易致癌。由於HPV疫苗的出現和子宮頸癌篩查的普及，子宮頸癌在香港曾有下降的趨勢。但是過去十年，子宮頸癌的發病率有反彈的傾向，這和社會的性開放有重大關係。根據本港某區的一項調查顯示，十八歲以下青少年有六成已經開始了性生活。在2020年，子宮頸癌是香港第八位最常見的癌症，將來會否去到更高的位置呢？