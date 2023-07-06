醫健：老有所醫：子宮頸癌淺談
年紀大了，難免擔心患上癌症。在此，想和大家分享年長婦女常見的癌症之一——子宮頸癌的知識，希望大家能對這個病有多一點了解。
子宮頸位於子宮體和陰道之間。女性開始性生活後，就有機會感染到人類乳頭瘤病毒，即是HPV病毒，從而導致子宮頸癌。目前可以透過核酸檢測，比較準確地檢查到HPV病毒。在本港常見的HPV病毒有接近三十種，其中有十四種是高致癌性，而HPV16和18是最容易致癌。由於HPV疫苗的出現和子宮頸癌篩查的普及，子宮頸癌在香港曾有下降的趨勢。但是過去十年，子宮頸癌的發病率有反彈的傾向，這和社會的性開放有重大關係。根據本港某區的一項調查顯示，十八歲以下青少年有六成已經開始了性生活。在2020年，子宮頸癌是香港第八位最常見的癌症，將來會否去到更高的位置呢？
子宮頸癌的發病年齡主要為50至70歲，也有較年長的患者。有婚前性行為、多個性伴侶、過早開始性生活、高危HPV病毒患者、吸煙者和使用避孕藥超過5年者均屬於高危人士。
患病初期常見的症狀有：陰道不規律出血和性交後出血；也有收經後出血；收經超過一年後出血嫌疑更大。晚期可以發展到排尿和排便困難、腳腫、背痛、坐骨神經痛、胃口轉差和體重減輕等徵狀。
如果發現以上的症狀，切莫畏疾忌醫，應正面面對問題，及早採取治療措施。愈早發現，治愈機會愈高。治療的方法包括切除手術、電療化療、標靶治療和免疫治療等。
女西醫黃凌雁
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