7旬婦捲貨Van底 拖架司機病發撞牆 一小時內3宗車禍奪兩命

【本報訊】港島及九龍在昨晨一小時內先後3宗車禍，當中一名途人及一名司機死亡。昨日上午近9時，一輛客貨車沿香港仔舊大街左轉入香港仔大道，期間司機懷疑收掣不及，客貨車撞倒一名姓郭（74歲）女途人，郭婦捱撞後被捲入車底，多名途人目擊意外，慌忙協助報案。救援人員接報趕至，迅速救出郭婦，她頭部重創昏迷，遂即時由救護車急送瑪麗醫院搶救，惜延至上午10時03分被證實死亡。執法人員圍封現場，以便調查意外經過及原因。人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，拘捕姓鄧（55歲）男司機，隨即把他帶走扣留調查。

中環私家車越線撼兩校巴 此外，一名姓鄒（65歲）男子，在昨日早上近8時，駕駛一輛貨櫃拖架貨車沿長沙灣興華街西往貨櫃碼頭南路方向行駛，擬往附近貨櫃碼頭提貨。惟當駛至興華街西及荔寶路交界迴旋處，拖架貨車懷疑突然失控，撞向圍牆後剷上行人路草叢。有其他駕駛人士赫見發生意外，隨即協助報案。救援人員接報趕至，發現貨車司機被困駕駛室，隨即把他救出，他被救出時昏迷、沒有表面傷痕，遂由救護車急送瑪嘉烈醫院搶救，惜至上午9時15分被證實死亡。事主同事其後接獲通知後到場了解，並協助執法人員調查意外原因，初步不排除司機駕駛途中病發暈倒，貨車在無人駕駛下失控肇禍。

在相若時間，一輛私家車沿中環羅便臣道行車天橋行駛，當駛至近高主教書院對開，車輛懷疑突然失控，衝越雙白線及分隔欄後，撞向對面線一輛校巴的右邊車尾。惟私家車餘勢未盡，再與另一輛校巴迎頭相撞。意外中，與私家車正面相撞的校巴擋風玻璃碎裂，姓羅（68歲）司機一度被困，需要接報趕至的消防員救出，他頸部、腰部及手腳受傷，其後與報稱口鼻和右手擦傷的47歲外籍男司機，一併由救護車送院。