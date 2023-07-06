謀殺同鄉 終身監禁 巴漢聞判 呆望法官

劏房爭執變打鬥 擸刀施毒手 巴基斯坦裔年輕男散工被指於3年前，聲稱因使用洗衣機問題與鄰房的男同鄉爭執，其後在深水埗一劏房內，用刀殺死其同鄉。被捕巴漢被控一項謀殺罪，案件早前於高院經審訊後，3男4女陪審團於昨日退庭商議約6小時後，一致裁定被告謀殺罪成。法官杜麗冰表明本案只有唯一的判刑，最終依例判處被告終身監禁。

現年23歲被告MUNIR Muhammad，被控於2020年8月30日，在深水埗醫局街126B號新南風大廈內，謀殺同為巴基斯坦裔的死者AZAM Ahsan。被告昨於犯人檻內一直表現平靜，獲悉判囚終身後，亦未見有太大反應，只是呆望法官。

死者大量失血 右手留18處刀傷 控方開案詞指，涉案單位被間成3間房，分別租予被告、死者及另一名年老巴漢，3房租客須共用洗手間及廚房。案發翌日下午被告到該單位業主的雜貨店表示，剛向執法部門報案，但因言語不通遂離開，要求業主代他報案，並稱自己殺了人。

業主代被告報案，並替被告向執法人員覆述指，被告在單位內因使用洗衣機問題與死者爭執，其後變成打鬥，期間被告用刀襲擊死者致死，之後將死者屍體拖回對方房間並鎖門、清理肇事現場血漬，並把染血衣物及刀丟棄在垃圾站。人員其後到現場並在死者房間內發現其屍體，經法醫檢驗下，發現死者全身有多處刀傷，死因是身體多處被割傷引致大量失血，死者右手亦疑因抵禦襲擊而留下約18處刀傷。

控方又指，彌敦道一間店舖的東主其後向人員稱，案發當日下午，曾有一名說旁遮普語的男子找他查問可否代購機票，控方指該男子正是被告。控方指稱被告是有意圖殺害死者或意圖使死者身體受嚴重傷害。案件編號：HCCC 117/2022