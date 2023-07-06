極端天氣毀漁農業 基金三年補助千萬

【本報訊】風季將至，香港漁農業的相關保障機制較其他地區落後，議員何俊賢指業界營運者缺乏支援並難以應對極端天氣及突發事件帶來的衝擊，昨日就相關議題向環境及生態局局長謝展寰提書面質詢。當局回覆指就極端天氣對農田及魚場等造成破壞，漁護署會根據《緊急救援基金條例》發放補助，過去3年，共批近3,000宗個案，涉及金額逾1,000萬元。

批核近3000宗申請 環境及生態局書面回覆指，極端天氣或有機會影響漁農業的突發事件，漁農自然護理署（漁護署）會派員實地視察全港農田的損毀程度，若情況嚴重，漁護署會根據《緊急救援基金條例》（第1103章）啟動緊急救援基金並發放漁農業補助，以援助受影響的漁農民讓他們盡快復業，基金所發放的補助屬援助而非賠償性質。過去3年（2020年至2022年），漁業方面共批核了29宗個案，發放補助金超過190萬元；而農業方面共批核了2,929宗個案，發放補助金超過863萬元。

另外，漁護署為業界就預防極端天氣或突發事件提供技術支援，例如農業方面，因應近年持續酷熱天氣的情況，漁護署派員到主要農作物生產區域，向農民提供防範農作物受酷熱傷害的建議措施；漁業方面，為減低紅潮對養魚戶帶來的影響，漁護署向養魚戶發出紅潮預警，並建議合適的緩解措施。漁農民亦可申請「農業持續發展基金」或「漁業持續發展基金」下分別設立的「農場改善計劃」或「漁業設備提升項目」，獲得資助購買漁農業設備或物料，有助他們採取適當措施應對特殊天氣狀況。