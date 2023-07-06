精簡環評首項目 馬料水擬填海60公頃

【本報訊】政府於上月底通過優化《環境影響評估條例》程序的相關條例修訂，土木工程拓展署最近向環保署申請環評概要，建議在中大及科學園對出沿岸填海約60公頃，屬前年政府公布重啟的馬料水填海計劃，預期填海所得土地主要供創新及科技發展，料最快2029年分階段完成，成為環保署首個接獲申請環評研究概要的項目。

政府於2021年發表的《香港2030+》最終建議提出，馬料水填海及沙田污水處理廠搬遷至岩洞後騰出的土地，可在中期至長期增加土地供應，建議作創科發展，2021年《施政報告》宣布重啟馬料水填海計劃。

填海有可能影響到吐露港水域一帶的珊瑚群落和彭福公園的鷺鳥林等。而中文大學及馬鞍山多個私人屋苑，或會受填海工程產生的空氣污染物和噪音影響，土木工程拓展署指環評研究會根據評估結果制訂緩解措施，確保影響維持在可接受水平。而馬料水填海項目擬以非浚挖方法填海，以減少挖出沉積物。環保署指，土木工程拓展署於7月3日就項目按《環評條例》提交工程項目簡介，以申請環評研究概要。環保署稱，土木工程拓展署已提前做環評前期準備，並會善用中央環境數據庫，提升效率，預計填海項目環評程序可縮至約18個月內。