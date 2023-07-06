專家：IAEA報告未釋市民對日核污水疑慮

陸炳林

【本報訊】日本政府和東京電力公司擬將福島第一核電站經處理核污水排放入海，引國際關注。香港核學會主席陸炳林昨指，國際原子能機構（IAEA）報告提到日本核污水內容，不少字眼採用「知悉」而非「同意」，質疑並非全部專家都認同報告結論。有議員則認為港府須展現出更強硬的姿態，直指「貼錢買難受」，「畀生意日本做」。

日本政府收到國際原子能機構有關評估報告，計劃最快8月開始排放福島第一核電站經處理的核污水；港府聲言日本若一意孤行強推核污水排海，將禁止其最高風險縣份水產進口。不過，陸炳林認為有關評估報告無助市民釋除疑慮，當中亦未有公開專家討論細節，希望國際原子能機構進一步解說，又指日本排放核污水計劃對環境等的確實影響，仍需更多研究，港府現階段若不全面禁止來自福島的食品，或會減少市民對進口食品的信心。

議員促港府更強硬 議員陳穎欣指斥國際原子能機構針對日本排放核污水的報告並不全面，沒有考慮核污水儲存在儲存箱內等方案，僅單方面採納日本排放大海的方案，而報告也說服不到他們。另一議員陸頌雄也對報告「存疑」，因核污水仍有60多種其他放射性物質而可以致癌，報告則「信晒日本嘅過濾系統」，質疑日本總共要排放130萬噸、未來30年持續排放，日本是否能做好過濾、過濾系統能否阻斷絕大多數核輻射元素。