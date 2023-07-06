議員斥巡查做樣 促檢討程序

【本報訊】早前旺角道30至36號寶安大廈16樓外牆，一幅約4.5米乘半米的石屎簷篷突然塌下，議員鄭泳舜對此表示「震驚」、「不能接受」，也擔心舊區市民對樓宇有信心危機，他直指對屋宇署巡查未能處理事件感到「十分失望」，也可見巡查安排「馬虎」，稱意外「一次都嫌多」。議員梁文廣也指事件反映屋宇署當日檢查可能未盡完善，要求署方徹底檢查有關大廈結構及外牆情況，並建議署方檢討緊急檢查程序確保安全。

質疑無明顯危險說法 鄭指過去處理舊區大廈困難重重，而這幢大廈等待差不多10年，都仍未能處理到，呼籲屋宇署要首先處理好這幢大廈，確保不要再有意外，也促請政府要做一個大行動，監察全港超過50年樓齡的樓宇，同時民政事務局、發展局等多部門可以考慮重新檢視擠壓的維修令，幫助業主可以更好處理維修安排。

針對屋宇署曾派員視察，但3日後再次發生同類事件，另一議員梁文廣表示， 未傷及途人只是不幸中之大幸，但已令居民憂慮大廈結構安全，質疑署方「沒有明顯危險」的說法，而事件發生後有不少當區居民質疑署方處理不當，檢查流程馬虎，罔顧市民生命安全，要求署方盡快檢討整套緊急檢查處理程序，確保同類型事件不再發生。

梁又指由於區內有不少超過50年的高樓齡樓宇，政府應加強巡查僭建及違例建築物，主動介入跟進，在必要時要採取緊急行動進行強制維修。