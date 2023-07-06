旺角舊樓再冧石屎 屋宇署睇漏眼肇事

涉及同一單位外牆 四日內第二次 旺角鬧市4日內發生兩宗大廈冧石屎案，險象環生嚇煞途人！本報日前頭版報道舊樓失修、政府監管無效致旺角寶安大廈冧石屎，事件導致一人受傷。直至昨日同一大廈又再發生冧石屎案，兩幅墜地石屎極大面積，幸無擊中途人。有居民非常擔心，指事發地點行人熙來攘往，過往曾發生多次高空墮物事件，情況相當危險。發展局局長甯漢豪指政府高度關注事件，惟屋宇署被質疑「睇漏眼」，稱已安排設立臨時保護措施，並移除有鬆脫危險的批盪。

昨晨8時41分，旺角道30至36號寶安大廈外牆有石屎剝落，約A4紙張大小的石屎墮地並發出巨響，嚇人一跳。執法部門接獲多人報案，派員封鎖現場一帶調查，屋宇署人員出動航拍機協助，拍攝大廈外牆情況搜證。此外，多名工人到場搭建棚架，以便稍後檢查維修。

居民郭先生表示，事發一帶已曾發生多次高空墮物事件，再次發生冧石屎事件，令他非常擔心，但無奈附近一帶「舊樓係咁」，希望當局加強檢查。而大廈住戶蔡先生則透露，大廈數年前曾維修，去年業主立案法團亦開始計劃再次維修，大廈老舊要「夾錢維修都無辦法」。

今次事件是繼周日下午後，同一大廈再有外牆石屎塌下，當日一輛冷凍貨車被擊中，司機受傷送院，事件揭發寶安大廈在收到強制驗樓通知後9年仍未履行。

對於4日內大廈再冧石屎，甯漢豪指會要求屋宇署署長就大廈情況、防禦措施向公眾交代。她又稱，看到有個案是當局發出強制驗樓通知後仍未執行的樓宇，也會要求屋宇署檢視有多少樓宇是相似情況，政府將加快檢視；甚至有緊急個案時，政府會考慮先介入維修，再向業主立案法團追收款項。

補鑊安裝棚架及防護網 屋宇署則確認昨日石屎剝落事故的涉事單位外牆為本周日出事單位，不排除外牆批盪在日前簷篷下墜時已出現微裂痕，其後再受大雨和高溫天氣影響，致使出現再次剝落的情況。署方會繼續調查事件的成因。屋宇署已安排政府承建商於16樓外牆安裝棚架及防護網，並移除有鬆脫危險的批盪。大廈法團的註冊檢驗人員及承建商亦有到場跟進，並按屋宇署指示，於大廈低層面向旺角道位置安裝斜棚，進一步保障公眾安全。

屋宇署又稱會覆檢全港尚未履行公用部分強制驗樓法定通知的大廈名單，調配人手加強執法，如有需要或會檢控。屋宇署會檢視整體情況，向發展局匯報及向公眾交代。