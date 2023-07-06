涉支援海外通緝犯 國安處拘4人包括林朗彥

初步調查顯示，被捕人透過營運公司、社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援竄逃海外人士繼續從事危害國家安全的活動。被捕人亦多次透過相關的社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，包括涉及煽動他人引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨、支持香港獨立的貼文。

執法人員根據法庭手令搜查被捕人的住所以及辦公地方，其中在昨日下午到葵涌永建路16號高威工業中心一單位搜查，其後搬走包括文件、橫額直幡及電子通訊工具等證物。據了解，被捕4人為前香港眾志骨幹成員，當中包括林朗彥及李啟靖，被捕者涉嫌透過公司，在幕後營運「懲罰mee」社交平台及手機應用程式，串聯「黃店」牟利及吸取資金，支援被通緝而目前身處海外的香港眾志創黨主席羅冠聰。所有被捕人士已被扣留調查，行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。