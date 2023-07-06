奧運頒獎片配反修例歌 攝影師侮辱國歌罪成

【本報訊】香港劍擊代表隊成員張家朗前年贏得奧運金牌，事後一名男子被指將頒獎片段配上反修例歌曲《願榮光歸香港》，並上載片段到YouTube。他被控一項侮辱國歌罪，以及一項侮辱區旗罪作為交替控罪，他不認罪，昨於東區法院受審後，被裁定侮辱國歌罪成立，是首宗審訊後被定罪的侮辱國歌案。裁判官直言控罪性質嚴重，相當可能判即時監禁，下令將被告收押至7月20日判刑，期間索取其背景報告。

涉案27歲被告鄭榮進，是一名攝影師。他被控於或約於2021年7月26日，在香港以任何方式公開及故意地侮辱國歌。交替罪則指他公開及故意以玷污或踐踏的方式侮辱區旗。審訊期間，執法人員徐志聲以專家身份作供，講述對涉案反修例歌曲的研究。辯方曾質疑其專家證人身份，指出徐17年前曾因干犯一連串違規行為，包括缺勤及填寫記事冊有違漏，要接受紀律聆訊。裁判官最終決定維持徐的專家資格。

性質嚴重 判監機會高 裁判官昨裁決時指，由於法庭不能簡單以司法認知分析該反修例歌曲的背景及應用情況，故認為需要專家協助。雖然徐志聲曾接受紀律聆訊，但相關違規行為年代久遠，沒迹象顯示他就此事件所作的研究是馬虎了事，故接納其專家身份。

裁判官指，該歌廣泛流傳，內容涉及2019年反修例事件。被告以該歌取代國歌，而旁白及掌聲卻沒有被刪去，認為被告刻意挑選國歌來修改，不會是出於誤會或無知。被告的行為構成侮辱國歌，有損國家象徵及尊嚴，裁定被告侮辱國歌罪成，其交替控罪則毋須再處理。

辯方求情指，被告侮辱國歌程度相對不高，冀法庭考慮非監禁式刑罰。裁判官則認為控罪性質嚴重，有關片段點擊率近10萬，明言判監機會高。案件編號：ESCC 1366/2022