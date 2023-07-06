區會修例恢復二讀辯論

【本報訊】立法會昨日恢復二讀辯論《2023年區議會（修訂）條例草案》，區議會將由「間選、委任、直選」以「442」比例組成，議席共約470個，其中直選議席大削至約20%，僅88席，並改為雙議席單票制。草案委員會主席廖長江提到，區議會自回歸以來愈趨政治化，變成政治角力場所，當中有2019年當選的區議員，為了政治表態捨棄地區民生，阻撓政府施政，相信新制度有助選出優秀和適任的區議員。

區議會日後亦會引入資格審查以及履職監察制度，議員楊永杰指，區議會選舉將全面落實愛國者治港，杜絕「反中亂港」分子，確保區議會恢復《基本法》非政權性區域組織和服務市民的定位。對行為表現不符公眾期望的區議員，會啟動調查，相信新制度有效防止區議員「搞亂檔」，而且避免出現當選後「唔見人唔做嘢，白𢭃人工」的情況，更能鞭策區議員積極工作。政府應適時動態更新負面行為清單，並且對於犯事而又案情嚴重的區議員，採取一犯事即「DQ」的安排，以加強區議員的問責性。

議員狄志遠指區議會新選舉制度，民選議員只有兩成，委任議員則多出一倍，佔四成，因此不能單靠民選議員做事，希望將來的委任區議員應有更積極的表現，然而回顧過去的委任議員比較被動，因他們有全職工作，未能全身投入區議會事務，很多都沒有設立區議員辦事處。漁農界議員何俊賢形容舊有的區議會條例是「水能載舟，亦能覆舟」，指「做好事嘅人，入到去攞把刀梗係可以攞嚟煮餸」，有心人就可能會傷到人。