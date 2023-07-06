認串騙教局撥款 女經理擬指證董事

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一間非政府機構的一名董事及一名經理，控告他們涉嫌作虛假陳述，詐騙教育局向該非政府機構撥款共逾1,000萬元，為中小學生舉辦課後活動。其中涉案女經理昨在荃灣法院（暫代區院）承認兩項串謀詐騙罪。由於控方擬傳召她出庭指證同案被告，法官准她繼續保釋，以待同案被告審訊結束，再另定判刑日期。

認罪的是31歲女被告文海欣。案發時是校聯支援協會有限公司的經理。同案52歲被告何顯華則為該機構的董事，他早前表示擬否認兩項串謀詐騙及一項串謀使用虛假文書副本罪，案件排期今年11月13日開審。

文昨承認在2015年3月1日至2017年4月30日，串謀何的妻子曹瑛，及兩名校聯支援協會職員詐騙教育局，訛稱獲聘於該計劃「校本課後學習及支援計劃—區本計劃」轄下的72個項目的兼職導師，在兩個學年與校聯支援協會或扶苗關注協會訂立合約，而其任教時薪均為165或195元。文原本另涉一項串謀使用虛假文書副本罪，控方決定不提證供起訴。案件編號：DCCC 1025/2021