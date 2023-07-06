未澄清攬炒立場 何啟明：無諗過咁大鑊

何啟明

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的民協前深水埗區議員何啟明續自辯。控方連番追問，民協內部曾否討論透過否決財案逼政府回應。何說不記得，強調民協重視民生，不會隨便否決財案，自言可能「有啲嘢老奉咗」，故沒認真討論。

對於時任民協主席施德來曾說「攬炒政府」，何承認無公開指說法不代表民協立場，直言當時「無諗過咁大鑊！」

庭上昨展示何啟明Facebook一則貼文，內容提及「警暴橫行」、揚言「否決對犯罪組織的一切撥款，從來都不是策略問題，而是立場問題」。

否決財案 政府可申臨時撥款 何啟明解釋說，他只是不同意額外增加撥款給警隊，例如去買水炮車，至於否決財政預算案與否，則視乎具體內容，但強調即使否決財案，政府也可申請臨時撥款，警隊日常運作不受影響。

另控方問及初選協調會議情況。何啟明指，認為戴耀廷有意圖實現《真攬炒十步》文章內容，覺得對方說可用可不用權力，包括否決財政預算案來爭取訴求，屬不誠實的講法。何表示因民協是重視民生的政黨，故不會隨便否決財案。法官問這將是民協賣點，抑或會受攻擊的弱點。何說確有想過這問題，認為兩者皆有可能。案件編號：HCCC 69/2022