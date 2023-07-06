高球場建屋 葉劉：有破壞無建設

葉劉淑儀

【本報訊】粉嶺高爾夫球場發展動向備受關注，立法會大會昨討論有關事宜，本身是高球會會員的議員葉劉淑儀指收地建屋存在好大的不確定性，當局更表明或至少押後一年，加上場地有古樹、古墳、東江水管，甚至交通問題，相信未來不確定性增加，但政府堅持摧毀球場，可謂有破壞無建設，負責官員要否要問責。

發展局局長甯漢豪不認為摧毀球場，收回的土地中有22公頃用作靜態的康樂保育用途，讓市民入場，環境優美，高爾夫球運動在另外140公頃進行，完全不存在有摧毀，或扼殺體育運動的發展，在建屋範圍有不確定方面，她認為主要是要審視發展密度及布局，交通水管樹木等，在之前做的一系列技術評估已作交代，並得到需要的審批，現在正進行法定的規劃程序，按現在計劃前行，是負責任的做法，並向公眾交代。

倡延遲3個月收地辦國際賽 提出口頭質詢的議員田北辰則認為建屋是上屆政府的建議，現時當局已覓得足夠土地，是否已無迫切性要收回該土地建屋，希望有關土地轉做公眾球場，推動高球普及化及精英化。甯指推動高爾夫球不是要該收回的32公頃土地才能做到，事實上有其他不同高爾夫球場，而地契有明確要求要為推動高爾夫球場作貢獻，看不到有理由要改變原先計劃。

同樣是高球會會員的議員林新強指高球場原定今年舉辦兩場國際比賽，希望當局在考慮收回土地時，照顧政府形象，建議延遲3個月收回，待賽事完結再作打算。甯回應稱，照顧政府形象的同時要照顧市民期望，不能貿然放棄原本計劃，明白具爭議性，有人希望政府放棄收回土地，亦有聲音希望政府就建屋堅定前行，認為不可以輕言放棄。而收回的32公頃，大部分土地都是作靜態康樂用途，未來願意為大賽期間支援，例如泊車和嘉年華等，只要不是用作賽道，強調政府願意配合。