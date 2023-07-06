480合約工獲轉職公務員

【本報訊】公務員流失量大，當中有部分全職非公務員合約僱員轉為公務員，以填補空缺。根據政府提供的數據顯示，在2021年9月至2022年8月期間，約480名非公務員合約僱員獲聘為公務員。

公務員事務局局長楊何蓓茵昨書面回覆議員馬逢國的提問，不單止交代有關數字，又指鑑於有關的工作經驗是招聘公務員的考慮因素之一，符合公務員職級基本入職條件的非公務員合約僱員，因具有政府工作經驗，一般確較其他申請人佔優。當局指在2021年9月至2022年8月期間，合資格在職非公務員合約僱員和其他應徵者成功投考公務員職位的成功率分別為17%和5%。

各部門共聘近萬名合約僱員 對於全職非公務員合約僱員的收目，當局指截至2022年6月30日，各局或部門合共聘用了9,903名，當中香港郵政聘用了1,397名全職非公務員合約僱員，為聘用最多全職非公務員合約僱員的部門，而當局沒有對相關僱員在合約期完結前離職的統計資料。

當局重申公務員和非公務員合約僱員的聘用目的和情況各異，故兩者的薪酬、聘用條款及服務條件均不宜直接比較。