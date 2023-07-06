紅隧7‧23起實施「易通行」

【本報訊】「易通行」不停車繳費服務即將逐步擴展至3條過海隧道，運輸署宣布，紅磡海底隧道今月23日凌晨5時起實施「易通行」，屆時車輛駛經收費廣場毋須停車繳費；而西區海底隧道、東區海底隧道則計劃8月內陸續實施。

為配合「易通行」實施，紅隧一帶於7月23日凌晨1時起，分階段實施臨時交通安排。其中，紅磡海底隧道來回方向及其支路將於凌晨4時至5時臨時封閉。期間，9條通宵專營巴士路線及一條通宵專線小巴路線，需改道行經東隧或西隧。

隧道費代用券 7‧17起停售 而截至7月4日，運輸署發出逾79萬張車輛貼，佔全港已領牌的車輛超過96%，當中約84%車輛已開立「易通行」戶口。「易通行」現於青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道，日均收取的隧道費約20萬架次，而政府收費隧道今年內將陸續實施「易通行」，運輸署籲車主盡快完成登記「易通行」。

此外，運輸署今月17日起停售隧道費代用券，並有待3條過海隧道實施「易通行」後特別退款，詳情另行公布。