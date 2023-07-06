去年314宗 不服路試結果創9年新高

【本報訊】「學神」考車艱難，難免部分人不服路試結果。運輸及物流局書面回覆議員時透露，運輸署去年接獲314宗相關投訴個案，創2014年以來新高，今年首5個月則接獲140宗投訴。為檢視駕駛考試安排，運輸署正就駕駛考試錄影和相關考慮進行可行性研究，研究方向包括技術要求、私隱問題、攝影機或視頻所涉及的法律責任、所需費用等，預計初步研究工作今年內完成。視乎結果，運輸署會與業界商討試驗計劃的可行安排。

運輸署亦正與廉政公署檢視考牌主任的上班報到安排，以確保考試制度公平、公正及廉潔；同時增加路試數目，相關工作預計今年第3季完成。

申訴署質疑禁錄影理據 駕駛考試爭拗向來受關注，申訴專員公署今年5月宣布主動調查，審研運輸署考試安排。就運輸署不容許考生在駕駛考試期間攝錄，申訴署曾接獲投訴，質疑運輸署禁止記錄路試過程的決定和理據，認為值得研究運輸署能否運用科技，為駕駛考試作客觀記錄。

另外，運輸署指出，現時每年安排約16.7萬個路試，即每個工作天平均安排約700個路試。截至今年5月底，輪候最長的是私家車合併試，輪候人數達30,351人；其次是輕型貨車合併試，有29,967人輪候。而私家車合併試合格率為30%，輕型貨車合併試則為26%，而中型貨車、重型貨車、巴士、小型巴士及掛接式車輛，合格率介乎16%至38%。