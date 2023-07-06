港鐵加薪 絕大部分員工逾4.1％

【本報訊】上月底加價2.3%的港鐵宣布加人工，今年度加薪幅度介乎2.05%至6.15%，絕大部分員工加幅多於4.1%，而表現優秀員工另獲發放「工作表現獎」。工會指，隨經濟及社會復甦復常，港鐵業務、收入和前景趨明朗化，惟加薪加幅低於建議，對此無奈接受。

港鐵表示，今年加薪已考慮公司業績、市場及經濟環境、薪酬趨勢調查結果、同事貢獻等多個因素。具體加幅按照個別同事的工作表現而定，絕大部分員工加幅為4.1%或以上，而表現優秀的同事則會另獲發放「工作表現獎」。為肯定員工過去一年貢獻，合資格員工亦獲發「酌情特別獎金」。

此外，部分津貼，包括洗衣津貼、農曆新年假期膳食津貼、颱風膳食津貼、夜班當值津貼，以及個別職級定額津貼，亦作調整。

工會促按資歷制訂增薪點 香港鐵路工會聯合會指，工會原先建議加薪幅度不低於7%，惟最終約40%員工獲加薪4.1%，38%及12%人則分別獲加4.9%及6.15%；實際加幅未達要求，未能抵銷2019至2021年連續兩年凍薪所帶來的負面影響。就早前調查發現，42%員工擬轉工，結果反映對薪酬調整機制失去信心；工會促港鐵改善薪酬福利，挽留本地人才，而非輕易以外勞代替。

香港鐵路總工會也稱，加幅未達預期，建議港鐵按「員工資歷」制訂增薪點；着重提升員工福利和培訓，使員工有良好發展機會。