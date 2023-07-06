鐵路研究復研究 東九龍線何時有

官員離地：交通趨完善 議員反駁：不符市民感受 九龍東是本港第二個核心商業區，東九龍鐵路線拖延多年未建，但當局卻稱該區交通日趨完善，惹來多名議員不滿，並反駁指「與市民感受不符」。

議員鄧家彪昨在立法會上指，由觀塘去啟德搭巴士要45分鐘，指摘東九龍的交通，現實根本「好唔理想」，與市民感受不符，他質詢當局會否重啟擱置的啟德單軌等連結系統。

雲巴無影 靠巴士小巴連接 工程界議員盧偉國對啟德環保運輸系統表示遺憾，詢問探討多年的東九龍線進度如何。另一議員楊永杰指政府要在啟德興建雲巴為時已久，時至今日卻還是以多元組合系統作為啟德接駁交通，即巴士小巴，直言這不是解決該處交通問題的方案。

運輸及物流局官員指多元組合不只巴士，還有自動系統等，當局正探討世界各地的綠色集體運輸系統，包括雲巴等技術，以及如何運用到啟德地區，研究已進入比較成熟的階段，至於東九龍線建造高架捷運系統，預期今年之內完成研究，相信稍後會向公眾作出交代。

發展局則稱，政府早前研究，在九龍東日趨完善的道路和鐵路基建設施，以及便捷公共交通服務的基礎上，如輔以推展「多元組合」模式的環保連接系統，可切合區內市民及工作人口的出行需要，亦配合九龍東轉型為香港第二個核心商業區（CBD2）。政府現正積極推展這個「多元組合」的各項建議措施，包括加強九龍東公共交通服務並採用電動車輛行駛區內新增巴士／專線小巴路線、發展自動行人道網絡、行人與單車共用之共融通道和高架園景行人平台，以及探討在區內設置水上的士站。

而為打造九龍東成為集商業、創科、文化、體育、旅遊、休閒娛樂的多元化CBD2，政府會繼續透過活化工廈、改善行人連接、提升整體環境及在土地規劃上拆牆鬆綁，成就有關發展。