網購門票騙案一周至少29宗

【本報訊】執法部門上周已接獲至少29宗關於網購門票的騙案，當中有16宗與主題樂園門票有關。其中一名受害女子日前透過通訊軟件WeChat群組認識一名賣家，對方低價兜售樂園年票，女子不虞有詐，「一口氣」購買55張，並轉帳近5.5萬元至對方銀行戶口，惟對方收款後隨即失聯，女子則貨財兩失。

買主題樂園年票失5.5萬元 截至本周二，過去一周經常涉及騙案的貨品，首3位是演唱會/主題公園門票/船票、手袋、電器，其餘的為酒店/露營/旅遊套票、傢俬/家庭用品、玩具模型、手錶、智能電話、電子遊戲機/遊戲產品，以及貨幣兌換服務。

涉及詐騙的專頁方面，過去一周出現過的包括Bees Travel、Hk-Holimood、LaLa香港百貨、Let's Go TraveL、Self-play，以及X-Fusion潮流百貨。當中不排除假冒同名專頁或帳號。

執法部門提醒，網購騙案無日無之，市民應直接從官方渠道購買門票，並提防不明來歷的賣家，了解清楚賣方背景，搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料，並留意負評。