短訊抽查消費券資格 須3日內回覆

【本報訊】今年第二期2,000元電子消費券將於本月16日發放。當局表示，消費券計劃秘書處近日向獲確認資格的市民發出短訊通知，且接獲10多宗懷疑欺詐個案，已轉交執法部門跟進。同時，秘書處抽取小部分申請作資格審查，提醒市民收到短訊後，須於3日內回覆，逾時者需要提交證明文件，以安排補發。

財經事務及庫務局首席助理秘書長莊國民說，消費券秘書處近日以短訊方式抽查，市民接獲短訊後，需於3日內回覆。秘書處亦會致電市民，假如無人接聽，職員會因未能核實資料或確認資格，以短訊通知不符合領取資格。他未有透露抽查數字，但指約一半人回覆後，獲確認資格。

莊國民又稱，秘書處只會用特定電話號碼致電或發出短訊，相關號碼已在網站列出，來電不會用電話錄音，短訊不會有任何連結，亦不會直接要求市民提供個人資料，市民可憑此分辨真偽。

逾時者要補交證明文件 政府昨午再澄清，市民3日內未有回覆短訊，不會因而喪失領取消費券資格。只要按時回覆並提交證明文件，秘書處會安排盡快補發消費券。市民如對收到的電話或短訊真確性有懷疑，或想查詢其登記的審核情況，可致電計劃熱線185000。