國際大刀會 人心惶惶 政府無招 死撐案例降

市民最怕無差別被斬 議員質疑缺人執法 近日本港接連發生持刀傷人案件，更被譏為「國際大刀會」。立法會昨日討論有關「改善社會治安」事宜。有議員指香港在「全球繁榮指數（安全與保安）」的排名下跌，形容「市民最擔心無差別被斬」，促請當局將「弘鏡」計劃推展至全港。政府回應指傷人案件以及持刀傷人案件的數字2023年首5個月數字較2020年和2019年下降，而在2020年、2021年和2022年有關案件亦逐年下降，但有議員直指政府提供數據與市民感覺可能「存在落差」。

議員林健鋒要求政府交代過去3年，每年持刀傷人案件的數字，又關注香港在「全球繁榮指數（安全與保安）」的排名，由2020年的第6名下跌至2023年的第16名，指市民對人身安全感到擔憂，直言不少持刀襲擊案原因未明，「市民最擔心無差別被斬」，又問到政府有何新對策減少暴力及傷人等罪案，以增強市民對社會治安的信心。

指近日多宗嚴重案件惹關注 政府回應指2023年首5個月整體罪案數字較2022年同期獲得升幅，是因為詐騙案大幅上升，以及去年同期因疫情傳統罪案減少。他指將2023年罪案數字與2019年同期比較傳統罪行數字相若，部分暴力罪案數字亦有所下跌，傷人案件以及持刀傷人案件的數字2023年首5個月數字較2020年和2019年下降。而在2020年、2021年和2022年持刀傷人案件，分別有243宗、208宗以及176宗，由此可見持刀傷人案逐年下降。當局認為即使數字有所下降，但因為近日發生幾宗嚴重暴力案件，令市民感到關注，承諾會繼續打擊罪案。

至於香港在「全球繁榮指數（安全與保安）」的排名，由2020年的第6名下跌至2023年的第16名，政府回應指不同指數的考慮可能不盡相同，有部分政治考慮較重，又指罪案率才是反映安全的指標，稱香港數字比多倫多等城市低。

立法會保安事務委員會主席陳克勤認為政府可以和的士業界加強合作，指全港有3萬部的士，如果的士業可以「見疑即報」，即政府多了「3萬隻眼」。他又舉例稱，東九龍總區推出「弘鏡」計劃，鼓勵車主向執法部門提供行車攝錄器，問及政府會否推行至全港。當局回覆指會考慮推廣「弘鏡」計劃至其他地區。

另一議員黃英豪則指政府提供數據與市民感覺可能「存在落差」，又指執法部門人手不足缺少約500人，問到政府會否在其他紀律部隊中抽調人手到執法部門。政府回應指現時人手足夠，未有考慮相關安排。議員梁熙則關注香港會否安排民間防暴演習。政府回應指由執法部門設計防暴演習會更好。