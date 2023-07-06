公營牙科優待公僕 市民連夜排餐懵

【本報訊】牙痛慘過大病，惟私營牙科機構收費不菲，公營服務又供不應求，本港每一萬名市民僅約3.7名牙醫。政府提供的公營醫療服務全港僅11間，而衞生署轄下的40間牙科門診中心，每月只開放合共約4,000個免費名額予大眾，餘下牙科服務向公務員提供，令不少基層長者常連夜輪牙科街症，求醫無門。

多年來不少專家及組織均提出建議，促完善香港牙科政策，惟本港仍然無改善。港府於去年發表的《施政報告》表示將檢討牙科服務，成立「牙科護理服務發展工作小組」檢視現行服務，就加強服務範疇和模式向政府提供意見，並擬修訂《牙醫註冊條例》以增加牙醫供應。據醫務衞生局相關修例諮詢文件，當局提出的立法建議包括為本地牙科畢業生訂定強制要求，要求他們正式註冊前須於公營醫療機構實習一年，也包括增設註冊途徑以引入合資格非本地培訓牙醫。

服務年期綑綁牙醫 無助改善 不過，多名專家均指，僅以服務年期「綑綁」牙醫，無助改善公共牙科服務不足情況，因現時資源過於傾向公務員，例如衞生署轄下40間牙科診所均主要面向公務員，僅11間提供街症，於全港18區中分布亦不均，僅覆蓋10區，並且每間診所每星期分別只提供一至兩節街症公眾服務，每節名額僅30多至80多個，不時會出現市民通宵輪候的情況。政府牙科服務向公務員傾斜，若不改變服務比例，市民無論如何仍難以受惠。

至於專科門診輪候時間方面，《施政報告》提出要縮短門診的輪候時間，但醫管局去年4月1日至今年3月31日專科門診穩定新症輪候時間，新界東、九龍東及港島西內科門診輪候最長時間仍為100周（1.92年）以上，當中以新界東輪候時間最為嚴峻，輪候時間逾2.2年（114周）。