普通科優先籌 使用率不足60%

【本報訊】公務員亦享有普通門診的優先籌服務，政府強調設立公務員優先籌的目的，是希望讓現職公務員透過優先籌獲得診治後，在健康許可的情況下盡快返回工作崗位，以維持政府部門正常運作。根據當局提供過去3年的數據顯示，在2022/2023年度公務員普通科門診診所優先籌名額的總數為342,000，但這只是臨時數字，而在上一年度總數為533,000，而2020/2021年度為556,000。至於優先籌使用率，過去3個年度分別為34%、49%及58%，而優先籌佔普通科門診服務名額總數分別為10%、9%及7%。

當局指過去3年的使用情況顯示，整體普通科門診診所公務員優先籌使用率平均低於60%，若現職公務員到訪個別普通科門診診所時遇到優先籌滿額情況，可以到附近其他普通科門診診所求診，相信不難取得優先籌接受診治。為避免浪費資源，沒有使用的優先籌在可行的情況下都會撥給其他人士（包括合資格人士），故現時沒有計劃更改上述為現職公務員預留優先籌的安排。

因應新冠病毒的情況，包括因部分普通科門診診所轉為新冠病毒確診個案指定診所，部分普通科門診診所在疫情期間為現職公務員提供優先籌的安排曾有所調整，現時優先籌的名額已回復至疫情前的水平，即全年總數約560,000。