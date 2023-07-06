公院服務分先後 公僕排頭 基層苦候

唔買醫保齊齊逼 3年花167億 公立醫院人手不足，縱使政府鼓勵市民參加自願醫保計劃，把部分病人分流到私家醫院，公院服務仍然供不應求，然而政府卻沒起帶頭作用，推動公務員醫保計劃，繼續齊齊逼爆公院。實際上，公務員享有的醫療福利，包括公立醫院部分服務獲豁免收費、門診優先籌等，相關開支非常沉重。公僕優先求診，基層卻苦苦輪候。根據政府提交立法會的數據顯示，公務員及合資格人士使用公院服務，在上年度高近115萬人次，而在過去3年使用普通科、專科門診及住院服務的成本合共167.27億元，且屬逐年增加，當中住院服務金額最高，逾93億元。

公僕多優惠 平住私人病房 根據《公務員事務規例》規定，公務員免費享用衞生署或醫院管理局提供的醫療及牙科診治服務，即公院的門診、專科門診及中醫藥服務免費，還有門診優先籌，亦同時提供特惠住院費，入住公院私人病房或頭等病床的費用較低。

專科門診 逾百萬人次使用 公務員事務局局長楊何蓓茵昨書面回覆議員黎棟國有關公務醫療福利的提問，在2020/2021至2022/2023年度，即過去3年現職公務員及其他合資格人士使用醫管局的醫療服務，2022/2023年度普通科門診錄得共561,000人次，專科門診佔最多，合共1,311,000人次；急症室107,000人次；住院病人住院日次為345,000。

住院佔比最多 3年燒93億 醫管局按當年度普通科門診服務、專科門診服務（包括相關的診斷服務）及住院服務使用量和平均單位成本，而計算出向公務員及合資格人士提供有關服務的醫療服務成本，過去3年合共167.27億元，普通專科門診共12.13億元、專科門診為62.13億元，而住院服務則為93.01億元。在住院服務的成本方面，醫管局並未清楚解釋究竟是一般住院的醫療成本，抑或涉及特惠住院類別。

開支更逐年增加。3個年度分別為52.98億元、55.35億元及58.94億元，2022/2023年度較上一年度上升3.59%。若以分項服務計算，2022/2023年度普通科門診的成本為4.5億元，較上年度增0.52億元；專科門診為21.94億元，較上年度升1.4億元，增幅6.8%，而住院服務則為32.5億元，增1.67億元，上升5.4%。

當局指2022/2023年度成本預算已計及新冠疫情對服務成本的影響，但必須注意的是以上的數字由於是以平均單位成本計算出來，並不準確反映真實的成本，而醫管局沒有對每宗治療個案進行成本的計算，因此無法提供更準確的成本數字。

立法會公務員及資助機構員工事宜委員會主席郭偉强指政府是以一筆過撥款予醫管局，當中包括給予公務員的服務，但他批評醫管局一直不肯公開用於公務員醫療服務的開支，令外界無從得知確實的數據，也無法掌握到底資源夠不夠。他續稱，過往曾有人要求政府推動公務員參與自願醫保計劃，但政府拒絕，理由是有道德風險，然而現時公院服務嚴重供不應求，政府亦想不到方法解決，他相信去到「諗到冇得諗」的情況下，政府才會考慮推公務員醫保。

普通科門診服務供不應求。 公務員的醫療福利包括公立醫院免費門診及專科門診。 不少基層長者連夜輪候牙科街症。 弱勢社群只能依靠公立醫院的服務。 專科門診排期長，輪候時間以年計。 過去3年公務員使用公院服務的成本