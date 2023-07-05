舊樓失修如炸彈 清拆監管歎慢板

天女散花，久旱下甘霖，的確「落」得及時，正到痹！之但係假日鬧市行街街，手牽手拍拖又好，一家人扶老攜幼出外飲茶又好，忽然天降石屎簷篷，咁就真係大檸樂！依家好彩跌落旺角道一行車線，擊中一部剛經過嘅冷凍大貨車，貨車司機煞車時拉傷，要送院救治。功夫茶講緊周日旺角道寶安大廈天降石屎嗰單嘢！

各位，試想像一下，簷篷從高空塌下，石屎如炸彈橫飛，如果擊中行人，威力何等驚人，中「頭獎」嘅睇怕凶多吉少！依家大話夾好彩，砸中部冷凍大貨車車頂，千鈞一髮，司機煞車時拉傷，你哋話咁算唔算不幸中之大幸？

呢嗱！屋宇署於事發後第二日即本月3日表示已派員視察，發現該幢有57年樓齡嘅大廈，16樓外牆有簷篷墜下，另外牆有個別簷篷及伸建物有鬆脫情況，經已被移除，整體樓宇無明顯危險。署方翻查紀錄後確認，墜下嘅簷篷屬於16樓一住用單位嘅僭建物。阿哥！講就好似學猜枚、溝表妹咁輕鬆，實則包藏幾多驚心動魄嘅未知之數！正如有論者話齋：若事發時並非天雨，有更多市民喺街上閒逛；又假如行人過路交通燈剛轉為綠燈，更多市民同時過馬路，今趟天冧簷篷，石屎如流星雨子彈從16樓疾飛而下，今次事故恐怕已經造成嚴重傷亡！都真係諗起都捏一把冷汗！

有資料顯示，全港樓齡超過50年嘅舊樓接近一萬幢，其中油麻地、旺角舊區舊樓數目，合共超過2,700幢，且樓齡平均都喺30年或以上。呢啲「風燭殘年」嘅舊樓，歷經咁多年風雨洗禮、雷暴招呼，加上長期失修，仲要處於行人如鯽嘅旺區，直頭就係城市炸彈！官老爺冇理由唔知啩？知又如何？你估佢哋會有「為官一任，就要造福一方」嘅心態咩？署方指出，2014年就寶安大廈嘅公用部分向大廈業主立案法團發出強制驗樓法定通知，當局得悉法團參加咗市區重建局嘅樓宇復修資助計劃，市建局亦喺2021年3月批准有關資助申請。法團委聘嘅註冊檢驗人員，於2023年3月向該署提交檢驗報告，當中建議需進行修葺工程。現時有關顧問公司正準備有關修葺工程嘅招標文件。

各位，官僚做嘢，一貫姿姿整、有環境，唔會分清緊急及先後次序，呢啲咁嘅「風濕樓」周身病，有啲甩皮甩骨恍如危樓，好心就唔好再歎慢板，事關住戶及公眾安全，由2014年發出強制驗樓通知，拖到今時今日，一拖9年仲係「商討招標事宜」！對於呢啲逾50年舊樓，如果未能重建，喺發出強制驗樓後，好心就唔好再hea，尤其對於一啲危險僭建物如簷篷，一個月內好搞掂佢喇！亡羊唔係一定可以補牢㗎！