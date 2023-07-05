龍七公：培養香港年輕人的正向思維

「杯子裏的水是半滿還是半空？」不錯，這是個老掉牙的問題，卻又能反映出一個人的人生觀、他對自己和世界的態度，以及他是個樂觀還是悲觀的人。已有不少研究顯示，樂觀還是悲觀的性格特徵，會影響一個人的健康和整體福祉。一般來說，樂觀的人會積極思考，而積極或正向思考又是有效管理壓力的關鍵部分。人生不可能沒有壓力，能否管理壓力可以決定未來的人生會否成功。因此，年輕人是否擁有正向思維，便成了可以決定他們未來能否成功的一個主要因素。

要點一：打造更優秀的年輕人。民政及青年事務局也看到了這個問題的重要性，不但在2022年年底推出《青年發展藍圖》，表明了政府對青年發展工作的理念、目標和行動，更在日前聯同青年發展委員會公布了青年發展基金下「青年正向思維活動資助計劃（2023-25年）」和「青年歷奇訓練活動資助計劃（2023-25年）」的獲資助機構名單。

從這兩個計劃的名稱便可看到，它們的目的是通過為香港青年提供有系統、具質素和規模的歷奇訓練活動，提升他們的身心健康、正向思維、抗逆力，培養紀律精神和團體意識。最終目的是要培養年輕人的正向思維和正面價值觀，把他們打造成更優秀的青年，成為有擔當、有理想，願意為香港、為國家未來建設而作出貢獻的年輕精英。

要點二：年輕人將終生受益。人生不如意事十常八九，要人生沒有不如意的事，那是癡人說夢、不切實際的要求。正向思維不是要求年輕人忽視生活中不愉快的事情，而是要訓練他們用更積極、更有成效的方法來處理生命中不如意的事情，讓他們經常盼望最美好的事情，而不是最惡劣的情況。

思想積極 抗逆力佳 從醫學角度看，正向思維往往開始於腦海內的自我思考，也就是一個人在腦海中不斷湧現而未說出口的想法。這些內在的想法可以是積極的，也可以是消極的。若一個人頭腦中的想法大多是消極的，他的人生觀很可能也是悲觀的。若他的想法大多是積極的，他很可能就是一個樂觀主義者，經常實踐正向思維和積極思考，自然具備更好的抗逆力。

要點三：對香港和國家都有好處。國家領導人曾說「青年興，則香港興」，特首在其施政報告裏也引用過這句話。年輕人是社會明日的棟樑，是香港的未來和希望，日後的香港能否再創輝煌，在很大程度上取決於年輕一代的質素。質素包括體魄和心理素質，有不少研究已經建立起正向思維和身體健康的關係。具備正向思維的人擁有更好的心理和身體健康，不但提升抗病能力、改善心血管健康、降低心血管疾病和中風的死亡風險，也能享有更低的抑鬱症發病率，心理狀況更好。「青年正向思維活動資助計劃」和「青年歷奇訓練活動資助計劃」，就是要為香港和國家培養這種優秀的新一代青年。